La sauna in casa: quanto costa?

Sauna è parola di origine finnica, che significa letteralmente stanza da bagno . Si trattava infatti originariamente di una capanna costruita con legno grezzo di betulla, dove si facevano appunto dei bagni di vapore, seguiti da una doccia fredda e accompagnati da stimolazioni del corpo per favorire la sudorazione. Tipica della Finlandia, la sauna si è diffusa nei paesi nordici e poi in tutto il mondo, diventando uno degli ambienti, non più solo domestici, in cui dedicarsi alla cura del corpo. La dimensione domestica della sauna, però, non è andata persa, anzi proprio negli ultimi anni se ne vede un ritorno. Nuove tecniche e un moderno uso dei materiali e delle tecnologie ne hanno permesso un rilancio e un ritorno alla sua dimensione originaria, quella della casa. I costi per l'acquisto e il mantenimento, pur rimanendo relativamente importanti, potrebbero rendere la sauna più accessibile anche a una più vasta platea. Gli aspetti da valutare, come vedremo, sono tanti e dipendono non solo dalla questione economica, ma investono anche la struttura della casa in cui la sauna dovrebbe inserirsi e una scelta oculata e attenta di materiali, design e tecnologie. L'importanza dell'eventuale investimento richiede una valutazione attenta di ogni fattore in gioco. Quello dei costi per la sua naturale rilevanza può essere un buon punto di partenza per iniziare a capire se la sauna potrà entrare a far parte del panorama della nostra casa.

E allora vediamoli insieme.