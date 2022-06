Come organizzare il tuo giardino per fare meno fatica possibile

Per la scelta degli attrezzi che ci permetteranno di accudire il nostro giardino in maniera efficiente ed efficace sarà molto importante tenere conto del livello di esperienza che si possiede nel trattare piante e fiori, e quindi la dimestichezza già acquisita con gli attrezzi necessari.

Ci sono però degli attrezzi che sono assolutamente indispensabili e che sarà necessario acquistare in ogni caso per poter mantenere al meglio l'ambiente del giardino. A partire da un buon innaffiatoio, di plastica o di metallo, che permetterà di integrare l'irrigazione anche in presenza di impianti appositi.

L'imbuto dell'innaffiatoio dovrà avere fori piuttosto sottili, in modo che possa essere utilizzato per le operazioni di semina o sulle piante più giovani e delicate. Un piantatoio, come quello che vediamo nell'immagine, sarà fondamentale per le operazioni di trapianto e per smuovere la terra intorno alle piante.

Delle buone forbici, poi, tornano utili sia per le operazioni di potatura di alberi e cespugli, che per la loro mondatura da rami secchi. Sarchiatori e zappette sono acquistabili in vari materiali e dimensioni, che saranno da valutare in base all'estensione del proprio giardino.