Dimmi come sei e ti dirò quale fiore fa per te !

Per le persone dotate di una personalità allegra piante e fiori non possono non essere vivaci e varie, ricche di colori brillanti, capaci di portare una ventata di colore negli ambienti della casa. La scelta, in questo caso, può cadere su una varietà quasi infinita di fiori dai colori più diversi.

In particolare si possono ricordare i fiori gialli del gelsomino, quelli di sfumature violacee della lavanda, i toni che vanno dal rosa al rosso delle begonie, quelli sempre nuovi e diversissimi, dal bianco al rosa, del ciclamino. Proprio il ciclamino è fiore ideale per colorare gli interni in autunno e in inverno, per poi trasferirsi all'esterno in estate.