Una casa da sogno contemporanea e spettacolare

Lo spazio non era un problema in questo progetto, così la zona pranzo e la cucina sono decisamente ampi e confortevoli per organizzare delle serate in compagnia della famiglia e degli amici. Notiamo che in questa stanza, così come in quelle che visiteremo in seguito, il pavimento di marmo brilla di luce, rendendo tutti gli spazi puliti ed eleganti. Gli interni della casa sono stati affidati a María Elva Ballesteros di Veranda Interiores.