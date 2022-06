Una bellezza delicata.. e prefabbricata!

Le case prefabbricate sono costruite in modo tale che il montaggio viene effettuato in cantiere. Subito dopo la sua produzione in fabbrica è possibile scegliere i diversi materiali per il rivestimento, secondo le preferenze di colore e dei tessuti. Inoltre, le parti speciali quali ad esempio le pareti isolanti, possono essere rifinite con un materiale più robusto e sicuro. All'interno l’edificio è un semplice ambiente rettangolare con tre camere da letto, due bagni, una cucina, un soggiorno e una zona pranzo.. una residenza privata completamente funzionale.