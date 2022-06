Piastrelle a pattern: le più trendy da scegliere!

Dipinte a mano o decorate grazie alla stampa in digitale, le piastrelle di piccolo formato con pattern Duquesa sono ormai sdoganate in ogni tipologia di ambiente. In ceramica e terracotta, ma anche in cemento Portland, da cui appunto prendono il nome le cosiddette cementine, questa varietà di lastre fantasiose non costituiscono solamente una nicchia di mercato, ma rientrano ora più che mai nelle tendenze contemporanee più eclettiche. Rivisitate per essere introdotte in contesti sempre più moderni, le piastrelle a pattern Duquesa possono rappresentare un vero punto di forza della stanza in cui sono inserite, sia a pavimento che a rivestimento, a volte addirittura in entrambi, per un effetto all over a regola di decorativismo. I motivi floreali grafici del Mediterraneo, dalle maioliche spagnole ai mosaici marocchini, assicurano così alle superfici che ricoprono, un'allure retrò assolutamente suggestivo, che riporta la mente a storie di tempi antichi e a radici culturali tutte da esplorare.