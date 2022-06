Arredare il soggiorno: 6 miti da sfatare!

Le piante sono senza dubbio un elemento imprescindibile nella propria abitazione. Possono creare atmosfera e aumentare la suggestività dell'ambiente in cui sono inserite, ma anche fare della casa uno spazio eco-friendly in cui trovare ristoro, sia in contesti urbani che in campagna. Tuttavia non è sempre consigliabile il tenere piante in casa, per via del poco tempo a disposizione per curarle, o dello stile d'arredo a cui vogliamo rimanere coerenti. Ecco allora che rami, pietre ed elementi altrettanto naturali, o finti tali, possono completare lo spazio senza necessariamente essere in fiore o verdeggianti. Un esempio? Un rivestimento in pietra naturale o ricostruita potrà abbinarsi perfettamente a un piccolo corner con sassi e rami contenuti rispettivamente in vasi design.