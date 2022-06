Proteggi la tua casa: metti in sicurezza le finestre

Le tapparelle in pvc come quelle in alluminio non sono state progettate per la sicurezza della casa; per ovviare a ciò esistono degli accessori che vanno ad incastrasi fra le varie stecche dell’avvolgibile e fungono da deterrente, opponendo un'ottima resistenza ai tentativi di effrazione.La qualità e gli spessori dei materiali incidono sulla resistenza e, abbinati a soluzioni tecnologiche, come gli antifurti, offrono un eccellente risultato. Esistono diverse tipologie di blocchi antiscasso per avvolgibili, di diverse dimensioni e di diverso costo, che riescono efficacemente a ridurre le possibilità di intrusioni in casa.