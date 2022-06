Bella e possibile: la casa che fa per te!

L'interno è la perfetta espressione del motto less is more . Tutto è stato semplificato, ridotto all'essenziale, in favore della qualità. In cucina, gli spazi di archiviazione sono sfruttati al massimo, cosa essenziale in una casa di dimensioni ridotte. In questo modo i piani di lavoro possono essere utilizzati appieno e in tutta comodità.

Il tavolo da pranzo è un pezzo notevole, con la struttura in legno massello a gambe inclinate e il piano in vetro; per non parlare delle sedie. La zona pranzo è un chiaro riferimento allo stile scandinavo.