Nuova vita alla cucina: 7 spunti per rinnovarla!

Rinnovare è divertente e funzionale, per dare nuova vita ad una stanza. Gli spazi più soggetti al restyling domestico sono solitamente bagno e cucina, in cui, per via del massiccio utilizzo e della loro importanza all'interno della casa, piastrelle, mobili e complementi sono più facilmente suscettibili di usura. Non dobbiamo tuttavia aspettare che questi ambienti siano completamente impraticabili per rinnovarli e cambiare le carte in tavola, anzi. Fornire una sferzata di nuovo ciclicamente, può giovare all'abitazione stessa e rende meno dispendioso (anche in termini di energie) tutto l'iter. Possiamo dunque cominciare da un arredo in particolare o dal rivestimento e dal colore del muro, ma anche da piccoli dettagli che possono fare la differenza.

In cucina, sono molte le accortezze che possiamo quindi adottare per ridare luce alla metratura e recuperare quel fascino, ormai deteriorato, che l'interior design scelto aveva saputo offrirci al momento della progettazione iniziale. Non lasciamoci neppure scoraggiare da una stanza troppo piccola: se sfruttata al meglio e in tutte le sue potenzialità, ecco che potrà garantire un perfetto connubio tra praticità ed estetica, sfoderando qualche asso nella manica.

Vediamo subito 7 spunti per partire in quinta!