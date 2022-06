Top 5 della settimana – Progetti per tutte le tasche

La primavera è alle porte e la natura si risveglia con tutta la sua forza. Così, in parallelo, anche la vita in casa nostra cambia poco a poco un po’ per la temperatura più mite, un po’ per le ore di luce in più. È arrivato così anche il momento della nostra Top 5 che cambia di mese in mese. Questa settimana si è distinta dalle altre perché avete preferito più progetti di appartamenti e case rispetto ai validi consigli per la casa. Evidentemente la primavera risveglia soprattutto la voglia di ristrutturare e arredare. Iniziamo con il meglio di homify di questi ultimi 7 giorni.