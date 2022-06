Sgabelli di design: la cucina ha una marcia in più

Gli sgabelli di design sono adatti non solo a cucine e sale da pranzo ma possono benissimo comparire come oggetti d'arredo anche all'esterno. E' il caso di questo sgabello giallo in ferro, che può stare sia dentro casa che fuori. Il suo metallo è stato studiato appositamente per l'esterno ed è fatto in modo da non surriscaldarsi al sole, cosa non da poco. Si chiama Nolita e oltre ad avere un design pulito e molto raffinato è anche pratico, perché si può impilare. Esiste in diversi colori. E' un prodotto completamente Made in Italy. Design by Mandelli Pagliarulo.