Appartamenti in affitto: ecco cosa è importante sapere

Prima della firma del contratto d’affitto sarà molto importante assicurarsi che l’immobile abbia ottenuto dal Comune la licenza di abitabilità, o agibilità, come previsto dalla normativa che regola le locazioni. Spesso infatti alcuni appartamenti, pur essendo accatastati come uffici vengono affittati come moderne soluzioni residenziali. Oppure, soprattutto nelle grandi città, accade che alcuni immobili commerciali accatastati come C3 siano affittati come Loft ad uso abitativo, pur non essendolo.

DA RICORDARE: senza l’attestazione di agibilità non potremo richiedere la residenza nell’immobile che abbiamo preso in affitto. Questo significa che, se per esempio dovessimo chiedere la residenza in un loft accatastato come C3 invece che A3, oltre a non riceverla, andremmo anche incontro a sanzioni per abuso abitativo.