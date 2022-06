I 10 pergolati più belli per ispirarvi!

Con un pergolato reticolato è possibile spaziare nella scelta delle piante da poter far crescere e far proliferare. La struttura, essendo solida e sicura, permette alla vegetazione di crescere liberamente e ricoprire l'intera superficie. Generalmente, per coprire le superfici verticali con delle piante rampicanti è meglio optare per gelsomini, bignonie, passiflora, caprifoglio,, mentre per gli spazi orizzontali le più indicate sono la vite americana, la rosa rampicante, i glicini.Molte delle piante rampicanti sono anche perfette per ottenere splendide fioriture. Per esempio il glicine, la bugainville e la passiflora assicurano una fioritura rigogliosa e profumata.