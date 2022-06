Idee per il soggiorno

Ogni stanza della nostra casa ha un utilizzo e viene vissuta maggiormente in determinate fasce orarie della giornata. Sappiamo che in camera da letto trascorriamo più tempo di notte, mentre la sala da pranzo è riservata all'ora di cena ed, eventualmente, al pranzo. Il soggiorno è, invece, l'unico ambiente che viene utilizzato a tutte le ore: per una rilassante colazione davanti alla televisione, per il pisolino pomeridiano o per una sosta tra le milioni di cose da fare durante la giornata. Il salotto è quindi la stanza nella quale passiamo la maggior parte della nostra giornata casalinga, è il momento del relax in sé e per sé, è la zona dove poter gustare un meritato bicchiere di vino post lavoro e quella dove poter scambiare due chiacchiere in tutta tranquillità con amici o familiari. Principalmente ogni ambiente della nostra casa è progettato per un preciso scopo: la camera da letto è fatta per dormire, in cucina si preparano i pasti, nello studio si lavora, in soggiorno ci si rilassa. In base a questo, troveremo al suo interno un arredamento che invoglia al relax: il divano, le poltrone, spesso una libreria con le nostre letture preferite, una televisione, lo stereo e, se siamo fortunati, il camino.

Il soggiorno è dunque lo spazio in cui si trascorre gran parte del nostro tempo, quando siamo a casa. Al pomeriggio abbiamo sorseggiato un tè leggendo un buon libro, alla sera ci siamo sdraiati sul divano, guardando un film e mangiando pop corn in compagnia del partner. Oltre ad essere un luogo di relax, il salotto, come anche la sala da pranzo, è uno dei luoghi dove più socializziamo all'interno della casa: ci si può riunire con la famiglia per un gioco di società o chiacchierare con gli amici, oppure festeggiare il nostro compleanno organizzando un grande party (sempre se disponiamo di abbastanza spazio). È importante, quindi, che il nostro salotto venga arredato al meglio, per trasmettere a noi e ai nostri ospiti grande tranquillità perché, mentre la camera da letto rispecchia più il nostro essere ed, essendo un ambiente più intimo, può contenere al suo interno anche elementi che piacciono solo a noi, il soggiorno deve avere uno stile un po' più sobrio, cercando di coniugare comfort e buon gusto. Oggi vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento su come rendere il vostro salotto un luogo confortevole e accogliente, per lasciare tutti quanti a bocca aperta.