Emozioni forti per una casa speciale

La zona giorno al piano terra, composta da cucina, sala da pranzo e soggiorno è aperta verso verso il giardino. Qui si sente la modernità delle linee e delle forme in colori vivaci, dove gli elementi tradizionali lasciano spazio a quelli più innovativi. Sul lato opposto alla cucina a muro rossa, un tavolo bianco in tipico stile degli anni '70, contrasta con i dettagli in acciaio e un pavimento brillante in cemento spatolato e verniciata sempre di rosso.