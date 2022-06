Cinque pezzi di arredo che renderanno unica la casa

Qualche tempo fa avevamo già menzionato i vantaggi di arredare i nostri interni seguendo la filosofia dei bio-materiali ( qui potrete leggere l'articolo). Molti leganti utilizzati per incollare plastica o legno, ad esempio, esalano vapori tossici a temperatura ambiente, provocando gravi danni alla salute di chi vi è esposto. Lo stesso vale per i prodotti usati per trattare il legno contro l'azione di funghi o insetti e così via.

Ecco perché il progetto di questo studio di design toscano ci ha tanto impressionato.Questo set di poltrona e divano è stato pensato come un elemento d'arredo del tutto eco-compatibile, con un impatto irrisorio sia per l'ambiente che per la salute umana. La struttura di sostegno interna è realizzato con legno certificato dall'FSC, un sistema di certificazione internazionale che garantisce che la materia prima usata per realizzare un prodotto in legno proviene da foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Il tradizionale materiale di riempimento in gommapiuma è sostituito da un prodotto a diverse densità realizzato con olio di semi di girasole. Passando ai rivestimenti, troviamo altri due materiali ad impatto zero: il PaperStone -ottenuto tramite un procedimento che rende la carta riciclata particolarmente resistente- e il cardato rigenerato. Quest'ultima scelta è stata ispirata dalla tradizione tessile di Prato, città che ospita lo studio di architettura dei nostri eco-designer. Indumenti in lana e cotone, una volta dismessi possono rinascere a nuova vita, cardati in tessuti moderni e accattivanti, proprio come quelli che disegnano la bella fantasia scozzese di queste creazioni.