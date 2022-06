Come scegliere gli sgabelli alti per la cucina

Con struttura in metallo cromato o acciaio, a mezzaluna e con seduta in plastica o eco-pelle, in poliuretano laccato o in legno, girevoli o fissi, una cosa è certa: gli sgabelli alti accompagnano la convivialità di pasti o veloci pit stop con stile e appeal, senza tralasciare comfort e funzionalità. Ogni ambiente, che sia moderno o di stampo tradizionale, dalla tavernetta alla cucina di un loft, soprattutto se dotato di isola o zona bar, necessiterà infatti di sgabelli alti ad hoc. Se infatti la personalizzazione dell'ambiente si trasla soprattutto nei dettagli e nei complementi di arredo, le molteplici varianti di sedute contribuiranno alla buona riuscita dell'interior design. La scelta di chi arreda, potrà perciò ricadere su una gamma di sgabelli dalle fattezze più o meno attuali a seconda dello stile di tutta la casa.

Colorati e pop, oppure neutri in bianco e nero, ma anche in mogano per un wine bar concettuale o in ferro design: scoprite diverse varianti interessanti nei progetti italiani e stranieri più significativi da cui lasciarsi ispirare per arredare il proprio ambiente cucina.