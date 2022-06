Una casa di campagna fuori dal comune

Se pensiamo ad una casa di campagna, generalmente ci viene in mente una costruzione in legno, in stile rustico, piccole finestre, muri in pietra… ma chi ha detto che debba necessariamente essere così? Oggi andremo a scoprire un tipo di casa di campagna davvero fuori dai soliti schemi. Questa abitazione ha un look decisamente contemporaneo, pur avendo una serie di elementi che la rendono a tutti gli effetti un'autentica casa di campagna: grandi spazi verdi che la circondano, finestre che permettono di godersi il panorama.

Siete pronti a conoscere più da vicino questo lavoro dello studio Isabela Caraan Arquitetos e Associados?