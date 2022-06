I bagni in muratura: suggestivi e pieni di comfort

Vagamente country ma con un fascino tutto attuale tornato alla ribalta, la muratura sancisce l'unione tra tradizione e contemporaneità offrendo svariate possibilità, anche nell'ambiente bagno. Non avendo ormai più nulla da invidiare agli altri spazi abitativi della casa, un bagno in muratura, può infatti diventare tratto distintivo e vanto dell’intera abitazione, sia che si disponga di un ambiente da costruire ex novo, che di uno da ristrutturare. In muratura in pietra e mattoni faccia vista o composta da piccole piastrelle di forma e dimensione costante, le pareti del bagno ma non solo, godranno di un tipico e grazioso effetto rural-chic. La scelta dei materiali giusti per un bagno in muratura funzionale è il primo step, seguito dalla scelta delle pareti da rivestire e addirittura l'arredo bagno stesso, che sarà appunto in muratura. Lavabi e box docce non solo fruiranno quindi di una base d'appoggio in muratura ma potranno essere i veri elementi distintivi in muratura, per arredare con gusto e stile.

Quale miglior occasione di questa allora per prendere spunto dai bagni in muratura più suggestivi? Dai più classici ai più moderni, da quelli in muratura all over ai bagni dai pochi ma particolari complementi in muratura, ecco 10 esempi per lasciarsi ispirare.