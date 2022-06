Questa casa semplice è il sogno di chi non ama gli appartamenti

Non tutti sono adatti a vivere in città e non tutti amano vivere in un appartamento. La casa che vedremo oggi è pensata per garantire ai suoi inquilini uno stile di vita semplice, ma in cui non manca nulla. In particolare, non manca lo spazio verde! Godersi il sole e curare un giardino erano infatti gli elementi alla base dell'intero progetto.

Lo studio Vettori Arquitetura ha dato vita ad un'abitazione funzionale, ma anche accogliente ed elegante, nella splendida città di San Paolo, in Brasile.

Andiamo a scoprirla insieme!