Cosa non può mancare nel tuo guardaroba perfetto!

Lo spazio è un'annosa questione che prima o poi vede uniti sulla stessa barca tutti noi. I vestiti non sembrano essere mai abbastanza, e spesso e volentieri aumentano in balia delle tendenze moda, vittime di shopping sfrenato. Rinunciare alle novità di stagione è infatti molto difficile, ecco perchè sarà allora importante preparare il guardaroba ad accogliere più indumenti rispetto a quelli già presenti. Gli stratagemmi salvaspazio ci sono eccome, anche quando non disponiamo di una vera e propria stanza progettata ad hoc, ma dobbiamo accontentarci di un armadio a più ante in camera da letto. La tecnica del decluttering, in questo senso ci aiuta a disfarci costantemente di oggetti e vestiti che non utilizziamo più e che rappresentano solamente un ingombro, per disfarci anche simbolicamente degli eccessi, e vivere così più serenamente non solo l'ambiente domestico, ma per fare anche ordine nella nostra mente.