10 Foto di una Casa Semplicemente Perfetta

Negli spazi esterni troviamo un tocco rustico. L'idea di creare un giardino verticale è semplicemente geniale! Inoltre traviamo varie zone, gli spazi sono anche qui chiaramente scanditi: c'è lo spazio per prendere il sole a bordo piscina, lo spazio per pranzare all'aperto e lo spazio per godersi il sole, al coperto, comodamente seduti in poltrona. Insomma, non manca proprio niente!