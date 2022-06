7 interior design in stile minimale che t'ispireranno!

Il duetto minimalismo e accoglienza risulta spesso bistrattato, a volte faticosamente concepito e concepibile da chi ama arredare casa con colori vivaci e oggetti estrosi. Sarà quindi vero che queste due parole chiave non sono in grado di fare coppia fissa? Assolutamente no! Lo stile minimale decisamente attuale e molto in voga tra architetti e progettisti internazionali, se ben sfruttato, risulta adatto e adattabile a svariati contesti abitativi, e perchè no, anche al nostro.

Se infatti ridurre al minimo gli eccessi è il principale diktat alla base del minimal-style, ciò non esclude che si possa interpretare la stanza da arredare con un tocco personale e suggestivo. Le linee pulite ed essenziali possono quindi trovarsi perfettamente in simbiosi con tinte decise e caratterizzanti, contrasti black&white dalla matrice optical e ancora, sistemi di illuminazioni dal design non convenzionale. La purezza dello spazio connotato da questa tendenza è quindi spesso un valore aggiunto, in particolare quando si ha a che fare con metrature poco generose e quindi facilmente soffocabili. Il famigerato less is more continua imperterrito a colpire nel segno, regalandoci vere e proprie chicche residenziali, firmate dagli studi di professionisti sparsi in tutto il mondo.

Pronti per fare un tuffo nella top 7 degli interni minimalisti più belli?