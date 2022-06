Un appartamento a Milano tra classico e moderno

Oggi partiremo alla volta della celebre capitale meneghina, Milano, in particolare ci addentreremo in uno dei suoi giardini nascosti per scoprire un delizioso progetto ad opera dello studio di architettura 02Arch. Ci troveremo di fronte ad un’incantevole villetta storica, il cui primo piano è stato scelto come dimora da un giovane architetto per sé e per la sua famiglia. L’appartamento misura 200 mq ed è un mix perfetto di nuove tendenze, antichi sapori e grande ingegno. Siete curiosi di vederlo? .. ottimo! Scopriamolo insieme!