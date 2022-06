Il rurale che sa di lusso

Difficile non rimanere profondamente colpiti dalla bellezza di quest’architettura. Il suo fascino è immenso, tanto da meritarsi un affaccio privilegiato sul mare poco distante. La struttura è relativamente bassa e dal tono decisamente semplice. I colori sono chiari e naturali, così come i materiali, legno e pietra. Come una dea, la meravigliosa facciata si riflette per intero sulla superficie dell’acqua della piscina dalle dimensioni generose, 17m x 4,5m, una struttura a cascata che sembra voler raggiungere il mare con estrema naturalezza. Un luogo magico dove vivere felici e contenti.. proprio come nelle favole!