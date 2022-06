Un soffitto speciale per una casa diversa dalle altre: 8 idee da favola!

Una soluzione interessante per i soffitto è quella di farne emergere la struttura architettonica, i materiali che la costituiscono. Meno comune, come soluzione, nel caso che i materiali che ne costituiscono la struttura non siano quelli delle vecchie abitazioni, e quindi per esempio legno e pietra.

Far emergere un soffitto in cemento non è scelta di immediata evidenza, ma può essere non per questo meno efficace e ricca in termini di decorazione della casa. Perché anche una struttura in cemento a vista, se valorizzata attraverso scelte di illuminazione e arredamento, può diventare un valore aggiunto per la casa.

Come nel caso rappresentato, in cui la tessitura materica del soffitto in cemento a vista si integra perfettamente con il rigore delle linee delle pareti e dei complementi di arredo.