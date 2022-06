Un appartamento che sa osare a Roma

Alle spalle del salotto si sviluppa l’area pranzo. Il carattere è lo stesso che abbiamo incontrato nel l’ambiente precedente, eppure in questa immagine notiamo qualcosa in più. Si tratta della trave di cemento a vista, così come i pilastri centrali, una scelta stilistica ben precisa per conferire all’ambiente un tono squisitamente industriale. Il tono grigio del cemento è stato elegantemente ripreso per la parete di fondo dell’area pranzo, sulla quale spicca un’altra grande tela nei toni del nero, bianco e blu. Si tratta di un’accoppiata vincente di toni che permettono alle sedie bianche e al tavolo in cristallo di risaltare.