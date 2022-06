Un disastro che è diventato un paradiso

Quanti di noi desiderano possedere in casa uno spazio, magari all’esterno, da dedicare al relax, un luogo che potrebbe fungere da perfetta area ricreativa per tutta la famiglia. Qualora se ne sia in possesso, talvolta, questi spazi preziosi e agognati sono spesso trascurati, destinati a magazzino o addirittura abbandonati a sé stessi. Questa era proprio lo stato in cui verteva il patio posteriore di una casa situata nel nord di Porto Alegre, nel Rio Grande do Sul, uno spazio di ben 55 mq che è stato completamente ridisegnato dallo studio Stefani Arquitetura, per poi trasformarsi in una magnifica area relax, perfetta per tutta la famiglia.

E’ così che noi di homify oggi vi presentiamo un interessante progetto di ristrutturazione e progettazione dello spazio esterno di una casa, un intervento tanto radicale da aver cambiato completamente la routine familiare. Il patio prima era abbandonato e inutilizzato, la piscina era stata fortemente trascurata e nel complesso il tutto mancava di praticità e buon gusto. Si trattava di un ambiente terribile che nessun componente della famiglia voleva in alcun modo vivere e sfruttare. Così, l'architetto Luciana Stefani, sotto richiesta dei proprietari, è riuscita a dare un nuovo volto allo spazio, dotandolo di funzionalità e comfort.

Siete curioso di vedere il risultato finale?