6 cose da valutare prima di trasformare la vasca in doccia!

Se temete che la questione piastrelle si faccia spinosa proprio al momento dell'eventuale conversione da vasca a doccia, potrete ricredervi con sommo piacere. Sono innumerevoli i rivestimenti da parete adatti per il bagno nei formati più disparati a seconda delle esigenze progettuali. Ecco perchè togliere la vasca per inserire un box doccia non risulterà così ostico come può sembrare. Se avete optato per un sistema combinato e continuo di rivestimento-pavimento puntando sullo stesso materiale e sullo stesso effetto, basterà, una volta tolta la vasca, aggiungere un semplice telaio doccia con ante vetrate a battente o scorrevoli per non appesantire lo spazio.

In alcuni casi si dovrà procedere tuttavia all'acquisto di nuove piastrelle per completare l'eventuale rivestimento mancante provocato dalla rimozione della vasca, ma avvalendosi delle tendenze piuù eclettiche o del caro mix&match potrete tranquillamente optare per un set di piastrelle differenti ma abbinate e creare un lieve contrasto tra la parte superiore della parete e quella inferiore. Per mascherare la discrepanza basterà poi aggiungere complementi d'arredo coordinati e bilanciare il mix di colori e fantasie diverse.