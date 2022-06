Top 10 – Cucine piccole per ogni tipo di esigenza

Nelle case moderne, sopratutto quelle in città, la disposizione degli ambienti e la quantità di spazio a disposizione devono essere ben organizzati e strutturati in modo da non sprecare nessun angolo della casa e rendere funzionale ogni centimetro della propria abitazione. La cucina è uno degli ambienti più vissuti e più utilizzati, dove si svolge gran parte della giornata. Per questo motivo è utile che gli oggetti di arredo, gli accessori, gli utensili e gli elettrodomestici siano disposti secondo un criterio, senza lasciare nulla al caso per evitare disordine e caos.

Spesso nelle abitazioni moderne, dove lo spazio è esiguo e ristretto, ci si trova in presenza di una zona giorno composta da ingresso e cucinotto insieme. Sopratutto in questi casi è necessario rendere lo spazio abitabile e facilmente gestibile. Di seguito alcuni esempi di cucine in stili diversi.