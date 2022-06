100 mq moderni e luminosi

Il progetto di oggi è di una giovane interior designer, Lara Pujol. Questa progettista vive a metà strada tra Barcellona e Girona e recentemente, dopo aver fatto esperienza per anni in altri studi, ha deciso di mettersi in gioco e dedicarsi alla costruzione di una propria identità professionale, lavorando autonomamente alla realizzazione e alla ristrutturazione di interessanti interni.

L'appartamento che andremo a visitare è di 100 mq e si trova nel centro di Girona. È un interessante mix di elementi del passato e di altri molto attuali, che scopriremo grazie alle fotografie di Joan Altés. Allora, siete curiosi?