7 trucchi per sfruttare al meglio un soggiorno piccolo

Il problema più grande di un soggiorno piccolo è: dove ripongo o nascondo tutti gli oggetti che non voglio lasciare in vista? O che, pur potendoli lasciare a vista, non possono essere collocati su scaffali, librerie e mobili per mancanza di spazio? La soluzione è una: ricorrere al cartongesso (a tal proposito, date un'occhiata all'articolo Le pareti in cartongesso e l’architettura dell’immaginario) o scavare nella parete così da inventarsi lo spazio dove non c'è. Prendete spunto da questa realizzazione di zero6 studio: una parete attrezzata che non presenta alcuna struttura se non il muro da cui è ricavata.