Quattro semplici consigli per rendere unica la camera da letto

​A volte serve davvero poco per arredare in maniera diversa i nostri interni: per fortuna si può essere originali senza essere obbligati a spendere un patrimonio! Come già mostrato nei due esempi precedenti, il riciclo creativo di vecchi oggetti altrimenti destinati all'abbandono può essere un grande aiuto per distinguerci dai soliti stereotipi in fatto di arredo. Questo vale anche per i materiali grezzi, come queste vecchie assi di legno ad esempio: tagliate in diverse altezze e assemblate in un disegno verticale e irregolare, costituiscono una testata per il letto davvero fuori dagli schemi, una creativa nota industrial che va ad integrarsi perfettamente col taglio trasversale del soffitto e degli scaffali per le letture della sera.