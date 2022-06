Flower Power! ( Nell'arredo)

Con lo slogan flower power, il poeta Allen Ginsberg scelse i fiori come simbolo dell'ideologia pacifica e non violenta che protestava contro la guerra nel Vietnam. Agli hippies la metafora piacque parecchio, tanto che cominciarono a indossare variopinti motivi floreali e a intrecciare margherite nei loro capelli, proclamandosi come ben sappiamo, figli dei fiori . Gli anni sessanta sono ormai lontani, ma a noi di homify le fantasie a fiori stuzzicano ancora, specialmente in fatto di arredo.

Ora però non rabbrividite all'idea delle vituperate camicie havajane! Sebbene i fiori siano un motivo spesso fin troppo abusato e a volte declinato in variazioni dall'impronta un po' kitch, questi possono rivelarsi un buon alleato per decorare e rinnovare gli ambienti domestici, magari dando un'impronta di colore inaspettatamente raffinata in un arredo classico, o il tocco finale in uno di stampo più moderno e giovane. I nostri esperti infatti, non hanno difficoltà a reinventare leit motiv dell'arredo vecchi e nuovi, stupendoci di volta in volta con creazioni sempre originali e di qualità.

Qui di seguito allora, alcuni suggerimenti per decorare e rendere speciali le vostre stanze a suon di petali e pistilli.