Un appartamento che sfrutta fino all'ultimo centimetro

In questa immagine riusciamo a vedere meglio le caratteristiche della cucina. Quest'ultima è caratterizzata da mobili dal colore chiaro, per non appesantire l'ambiente, dispone di numerosi pensili atti a contenere utensili, stoviglie e cibo, si compone di un piccolo piano cottura a induzione, di lavabo in acciaio e come se non bastasse dispone anche di una lavatrice e una lavastoviglie.

In primo piano, inoltre, si vede la scala in legno che conduce alla zona soppalcata dove gli architetti sono riusciti a ricavare una seconda camera da letto.