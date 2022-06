Home staging per un appartamento da sogno

Iniziamo il nostro tour dalla stanza più frequentata: il soggiorno. L'ambiente è molto luminoso e accogliente, dispone di una grande finestra attraverso cui entra la luce naturale ed è caratterizzato da pareti e mobili bianchi che aumentano la sensazione di luminosità. Pur non essendo molto ampio appare comodo e funzionale, oltre che di carattere. I piccoli dettagli come il particolare lampadario, la lampada da terra in acciaio e i mobili in stile scandinavo donano personalità e rendono unico questo piccolo ma elegante soggiorno.