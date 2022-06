7 piccoli appartamenti da copiare assolutamente

Dobbiamo ammettere che lo stile minimal ci viene in soccorso proprio in questi casi, in cui gli spazi della casa non sono troppo ampi, o semplicemente la collocazione dei locali non permette grandi virtuosismi progettuali. Ecco allora che una scala con struttura in plexi e scalini sospesi in legno, si combinano con un pavimento in gres effetto pietra, pareti chiare e continue, arredi cangianti e classy e non ultimo, illuminazioni d'impatto creativo che donano carattere ad un open space apparentemente semplice. Il poter disporre di un piano soppalcato è comunque un grande plus, in particolare per loft aperti in cui non vi è netta separazione tra le aree funzionali.