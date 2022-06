Una casa da copertina

La casa è frutto di una ristrutturazione, come accennavamo all'inizio. Dunque, conserva ancora elementi che le case moderne generalmente non possiedono, come ad esempio il corridoio. Anziché stravolgere l'impianto della casa, trasformandola in qualcosa di distante dalla sua identità, si è scelto di valorizzare le sue specificità, dando risalto agli elementi peculiari. Il corridoio è diventato una splendida galleria in cui ammirare bellissime immagini in bianco e nero.