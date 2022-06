Trasforma il tuo piccolo giardino in un mini orto urbano!

Dato che ci troveremo di fronte ad un terreno che fino ad ora non ha mai ospitato un orto, prima di iniziare a seminare è consigliabile nutrirlo con abbondantemente. Il concime, infatti, favorirà lo sviluppo della flora batterica e dell’'humus indispensabile alla vita delle piante e alla qualità dei prodotti finali dell’orto.

A seconda del tipo di piante e ortaggi che intendiamo coltivare sarà necessario utilizzare un concime diverso, in grado di fornire i nutrimenti necessari per quella determinata specie.

La preparazione del terreno sarà necessaria ovviamente anche se avremo poco spazio e decideremo di realizzare il nostro orto urbano in vaso o, come vediamo in questa originale proposta di BERILLA, in un comodo pallet su rotelle, da spostare all'occorrenza e a seconda della luce disponibile.

Per quanto riguarda la scelta delle varietà da coltivare, se fino ad ora non abbiamo mai lavorato un orto, sarebbe preferibile optare per specie facili da gestire, come i pomodori, i ravanelli, le zucchine, le barbabietole, la carote, gli spinaci, i piselli, i peperoni e la lattuga. In ogni caso, il consiglio è di rivolgerci ad vivaio, dove personale specializzato saprà di certo consigliarci sia sugli ortaggi e i frutti più adatti alla stagione e alla zona in cui viviamo, che sulla tipologia di nutrimento necessario per farli crescere rigogliosi.