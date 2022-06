Quando l'ambiente è industrial

A New York negli anni cinquanta, vediamo nascere il concetto di loft, ovvero quelle abitazioni costruite al posto di vecchie fabbriche e magazzini ormai inutilizzati. Al fianco di questo nuovo concept di abitazione, nacque anche un nuovo stile per l'arredo e le decorazioni, lo stile industrial, per l'appunto. Negli anni questo modo di concepire e costruire la casa è diventato sempre più popolare, rivendicando la bellezza di qualcosa che nell'immaginario collettivo non ha nulla a che vedere con il bello oggettivo: le fabbriche. Lo stile industrial ha fatto dei materiali grezzi e dell' incompleto il suo cavallo di battaglia, dando all'osservatore un modo nuovo di apprezzare il mondo industriale.

Nascendo all'interno di vecchie fabbriche o magazzini, il loft prende molto dello stile industrial e rispetta sempre certi canoni come la continuità spaziale, le strutture e le travi lasciate bene in vista e spesso non lavorate, soffitti alti e grandi finestre. Anche se non viviamo a New York e gli anni cinquanta sono passati da un po', questo non significa che non possiamo decorare la nostra casa in pieno stile industrial.

Oggi vi parliamo proprio di questo, presentandovi cinque fotografie di altrettanti progetti che presentano tutti i tratti di questo stile. State a vedere…