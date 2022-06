Largo alla luce naturale in casa

Specialmente nelle vecchie case, il bagno è spesso uno spazio destinato a rimanere senza finestre. Ciò è dovuto principalmente alle condizioni architettoniche, soprattutto in villette a schiera e appartamenti in condomini. Anche se naturalmente è importante averne una , tanto quanto in camera da letto, in salotto o in cucina. Tuttavia, per chi deve adattarsi alla mancanza di aperture in bagno la ventilazione rimane un problema: il vapore dopo una lunga doccia o un bagno rilassante non può facilmente essere fugato solo attraverso una porta aperta. In questi casi quindi di solito è necessario ricorrere ai sistemi elettronici di filtraggio dell'aria. Tuttavia, spesso sorgono problemi con la muffa nei muri.

La soluzione ideale sarebbe dunque di nuovo, un lucernario. Il sole avrebbe accesso dall'alto della stanza, regalandoci momenti di sicuro benessere. Azionato elettricamente o aperto manualmente, il lucernario ci garantirebbe di far evaporare l'umidità in un istante.