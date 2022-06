Tutti i segreti per rinnovare il legno

Rinnovare una scala in legno è utile non soltanto per una questione estetica, ma anche per il fattore sicurezza. Innanzitutto, essendo in legno, non dovrebbe essere calpestata con scarpe da lavoro o da esterno, sporche o comunque pesanti. Sempre meglio utilizzare le calze o le pantofole di pezza. Per il legno laccato è necessario lavare la superficie con acqua e detersivo neutro non abrasivo, poi asciugare prontamente con un panno morbido. Se il legno è trattato con la cera, spolverare e passare velocemente con un panno imbevuto di aceto, poi dare la cera per mobili e far asciugare, ed infine procedere alla lucidatura con un panno pulito. Per legni come l' ebano è necessario spolverare bene e poi pulirli con olio di lino, facendo in modo di penetrare in ogni fessura servendosi di un pennello. Una volta asciugati è possibile procedere alla lucidatura, con un panno non abrasivo molto morbido.