Semplicità e freschezza per un appartamento al passo con i tempi

Guardando questa prima fotografia dell'interno non si può non restare a bocca aperta. La zona giorno ha un aspetto davvero originale e i numerosi elementi, che siano oggetti concreti o tocchi cromatici, sono tutti ben mescolati, in una totale armonia, un concerto di forme e colori! Lo spazio è arioso, nonostante le dimensioni ridotte e offre anche varie alternative: oltre al tavolo da pranzo, c'è anche la possibilità di mangiare seduti ad un bancone in legno. I vari elementi sono accomunati da un design essenziale. Molto piacevole la scelta di utilizzare lampadari geometrici, di diversi colori e dimensioni. Questi, insieme ai colori alle pareti rendono lo spazio estremamente dinamico.