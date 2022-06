Se il colore non è a caso: l' Appartamento A

Continuiamo ora il discorso riguardo l'importanza de i colori nella nostra casa, iniziato con il nostro articolo su come rinnovare la stanza da bagno (che potrete trovare qui). Vedremo quindi come Alessandra Meacci, architetto in provincia di Padova, abbia completamente rivoluzionato un appartamento situato in un edificio degli anni '70, grazie a delle audaci scelte cromatiche unite a complementi d'arredo fantasiosi e originali.