Tutto quello che la lavastoviglie giusta dovrebbe avere

La corretta manutenzione della lavastoviglie è d’obbligo non solo per ottenere stoviglie sempre splendenti, ma anche per evitare ristagni di sporco e garantire il massimo dell’igiene. Per la parte esterna basta utilizzare un panno imbevuto in acqua tiepida per rimuovere lo sporco più leggero, mentre per le macchie più incrostate si può spruzzare qualche goccia di aceto bianco direttamente sull'alone. Anche per la parte interna un ottimo rimedio naturale è l'aceto oppure una miscela di acqua e bicarbonato, versati direttamente sul fondo, che garantiranno pulizia e igiene. Per i cattivi odori si può optare per un mix di succo di limone e arancia, da versare nel cestello centrale prima dell'avvio del lavaggio, che garantirà una profumazione gradevole e durevole dell'elettrodomestico.