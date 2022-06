Salotto con vista

Ecco un'altra opzione più colorata, più dinamica, che abbandona la linearità vista in precedenza con l'utilizzo, sempre molto accurato, di tanti accessori. In questo salotto moderno non esiste un vero elemento centrale poiché è stato pensato per essere vissuto a 360°. La poltrona rossa è un ingrediente ibrido che consegna quel pizzico di vigore all'ambiente.