6 trucchi low budget per trasformare una piccola cucina

Un altro piccolo trucco che può migliorare l'aspetto estetico della vostra cucina e quello di acquistare e lasciare in bella mostra un grande tagliere in legno. Quello che vedete nell'immagine è stato realizzato in legno massello, ha una forma rettangolare ed è caratterizzato da linee decise non smussate. La chicca ulteriore è un piccolo contenitore a lato dove spostare e raccogliere tutto ciò che è stato appena tagliato, che di solito è di intralcio mentre si taglia il resto. Il tagliere è uno strumento fondamentale, presente in tutte le cucine che si rispettino, dunque va lasciato sempre a portata di mano, in bella vista. Ed è per questo che è necessario che sia esteticamente molto gradevole. Quello che vi abbiamo proposto qui è disegnato dal centro ricerca di progetti. La vaschetta in acciaio, contenente gli alimenti tagliati, si estrae comodamente e può costituire un contenitore nel quale conservare il cibo.