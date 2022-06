Le idee low cost più efficaci per progettare casa

Se state progettando la vostra casa ma il vostro budget è ridotto al minimo non potete fare a meno di iscrivervi alla banca del tempo della vostra città. Non avete ancora sentito parlare di cosa si tratta? Ve lo spieghiamo subito. La banca del tempo consiste in una rete che fonda la sua esistenza sull'aiuto reciproco tra i membri della comunità che ne fanno parte. In questo network è pratica comune dare e ricevere prestazioni o oggetti per creare sostegno e forza tra i membri che vivono situazioni di bisogno. Il time banking si basa sul bellissimo principio di pagare in anticipo , ma non è col denaro che si acquista ma con una buona azione che porta a un'altra buona azione e a un'altra ancora.

La logica che tiene viva la banca del tempo è simile a quella di un baratto molto particolare, in cui l' unità di misura del valore dello scambio sono le ore. E così vi capiterà di poter ricevere una riparazione in casa in caso di lezioni di computer, un aiuto per un trasloco in cambio di una torta. Resterete stupiti dalla quantità di persone comuni che fanno parte del network e quali prestazioni sono disposti a mettere a disposizione. Da professionisti a operai, da studenti a pensionati a casalinghe che si scambiano tempo e servizi come delle lezioni di lingua francese o una prestazione di sgombero di una cantina.