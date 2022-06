Colori Caldi VS Colori Freddi: quali usare per ogni camera?

In sala da pranzo è invece assolutamente preferibile optare per dei colori caldi e avvolgenti che veicolino un senso di convivialità e confidenza. Via libera dunque a tutte le tonalità del giallo, più o meno tenue, mescolato a delle note di arancio che rendono la stanza davvero accogliente e calda. Per agevolarvi il compito, vi suggeriamo di preferire le lampadine gialle a risparmio energetico piuttosto che quelle bianche perché perché contribuiscono a creare ulteriormente l'atmosfera di cui abbiamo parlato.

Nell'immagine, l'accostamento di mobili moderni e antichi con atmosfere sobrie ed eleganti, crea un ambiente familiare e accogliente, adatto ad accogliere con un semplice cambio del servizio e della importanza della tovoglia amici od ospiti formali. Il tappeto, infine, si merita l'appellativo di protagonista della stanza: non solo per le dimensioni importanti, ma anche per i colori molto caldi di cui è rappresentante. Questa sala da pranzo porta la firma di Studio Zero 30.